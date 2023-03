Les États-Unis publient la vidéo montrant un avion de chasse russe Su-27 entrant en collision avec un drone MQ-9

Les États-Unis ont publié une vidéo déclassifiée prise par le drone MQ-9 Reaper, qui montre le moment où un avion de chasse russe Su-27 est entré en collision avec lui après avoir tenté de vaporiser du carburant de jet sur le drone.

La vidéo a été prise depuis une caméra située sous le drone et montre deux passages différents des avions pour vaporiser le drone, le deuxième étant la collision avec l’hélice à l’arrière du drone, qui est visible dans les images.

Les communications ont été perdues avec le drone lorsque l’image peut être vue en train de pixeliser en barres de couleur.

US releases Video of Russian SU-27 fighter jet colliding with MQ-9 drone pic.twitter.com/IKYBOKYukT

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 16, 2023