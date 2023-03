Un avion russe percute un drone américain en mer Noire

Un avion de chasse russe a percuté mardi un drone américain au-dessus de la mer Noire. Dans la foulée, Washington a annoncé convoquer l’ambassadeur russe.

Un avion de chasse russe Su-27 a percuté mardi un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire, a annoncé l’armée américaine.

« Notre drone MQ-9 effectuait des opérations de routine dans l’espace aérien international quand il a été intercepté et percuté par un avion russe, entraînant le crash et la perte du MQ-9 », a précisé le général James Hecker, commandant des forces aériennes américaines en Europe et en Afrique.

« Il s’agit d’un acte dangereux et non-professionnel de la part des Russes qui a failli provoquer le crash des deux avions », a-t-il ajouté, évoquant cet incident dans cette zone très surveillée par l’OTAN depuis le début de la guerre en Ukraine.

Le communiqué américain confirme une information publiée plus tôt par l’AFP sur un incident impliquant un drone de fabrication américaine en mer Noire.

« Les drones des États-Unis et des alliés continueront à opérer dans l’espace aérien international et nous appelons les Russes à se comporter de manière professionnelle », a-t-il ajouté.

Selon un responsable de l’OTAN, le général américain Christopher Cavoli, commandant suprême des forces alliées en Europe (Saceur), a informé les Alliés.

Selon une source militaire occidentale s’exprimant sous couvert d’anonymat, les canaux diplomatiques entre Washington et Moscou vont être activés pour éviter toute escalade.

Le ciel de la mer Noire est le théâtre de très régulières interactions entre des drones et des aéronefs des pays de l’OTAN et les forces armées russes.

Le drone Reaper, fabriqué par la société américaine General Atomics, est un aéronef piloté à distance de type MALE (moyenne altitude longue endurance), équipé de capteurs embarqués ultra-modernes (boule optronique et radar) pour mener des opérations de surveillance à une vitesse de croisière de 335 km/h.

D’une envergure de 20 mètres, il bénéficie d’une endurance de plus de 24 heures de vol.

Washington convoque l’ambassadeur russe

Les États-Unis ont annoncé mardi avoir convoqué au département d’État l’ambassadeur russe à Washington afin de lui faire part de leur « forte objection » après l’incident du drone américain au-dessus de la mer Noire.

« Nous sommes en contact directement avec les Russes, au niveau des hauts responsables, afin de leur transmettre notre forte objection face à cette interception peu sûre et non professionnelle qui a provoqué la chute de notre drone », a déclaré à la presse le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price.

Il a en particulier annoncé que Washington avait « convoqué » dans l’après-midi l’ambassadeur russe au département d’État et que, de son côté, l’ambassadeur des États-Unis à Moscou avait transmis les protestations de Washington dans un message adressé au ministère russe des Affaires étrangères.

Le porte-parole américain a encore parlé d’une « claire violation du droit international ».

L’armée russe dément avoir causé la chute du drone américain

L’armée russe a reconnu que deux de ses chasseurs avaient intercepté mardi un drone américain en mer Noire, mais assuré qu’ils ne l’avaient pas heurté ni n’avaient entraîné sa chute, contrairement à ce qu’a annoncé Washington.

« À la suite d’une manœuvre brutale, vers 9h30 heure de Moscou (6h30 GMT), le drone MQ-9 a commencé un vol non contrôlé avec une perte d’altitude et a heurté la surface de l’eau », a déclaré le ministère russe de la Défense.

« Les chasseurs russes n’ont pas utilisé leurs armements, ne sont pas entrés en contact avec le drone et sont rentrés sans encombre à leur base », a ajouté le ministère.

Il a également affirmé que le drone volait « avec des transpondeurs éteints » et avait violé « la zone du régime provisoire d’utilisation de l’espace aérien établie pour mener l’opération militaire spéciale » en Ukraine, ce qui a entraîné son interception ».

Selon le ministère, l’existence de cette zone aérienne mise en place pour les opérations militaires russes a été « communiquée à tous les utilisateurs de l’espace aérien international et a été publiée dans le respect des normes internationales ».

Le ministère russe dit aussi que le drone a été détecté « dans la zone de la péninsule de Crimée » et qu’il avançait « en direction » des frontières de la fédération de Russie.

(Source : journaldequebec.com)