Un confinement pour 4 quatre semaines en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, l’Eure, la Seine-Maritime et les Alpes-Maritimes

Lors d’une conférence de presse ce 18 mars, le Premier ministre français a annoncé de nouvelles mesures restrictives visant à endiguer la pandémie de Covid-19 dans 16 départements.

Le Premier ministre et le ministre de la Santé tiennent jeudi soir une conférence de presse particulièrement attendue au cours de laquelle de nouvelles mesures pourraient être annoncées pour l’Ile-de-France et les Hauts-de-France, notamment.

Les régions des Hauts de France et de l’ Ile de France et les départements de la Seine Maritime, de l’Eure et des Alpes Maritimes passent en confinement dès vendredi minuit et pour 4 semaines.

«C’est une 3ème voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer», a précisé le Premier ministre. Outre les huit départements de l’Ile-de-France et les cinq des Hauts-de-France, sont concernés les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l’Eure.

Le couvre feu est repoussé de 18 heures à 19 heures à compter de samedi et les sorties sont autorisées à 10 kilomètres autour de chez soi pour les habitants des 16 départements confinés, annonce Jean Castex.

Les commerces de 1e nécessité restent ouverts pour les 16 départements confinés, au contraire des commerces dits non essentiels.