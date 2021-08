Deux explosions se sont produites jeudi à proximité de l’aéroport de Kaboul, a indiqué le porte-parole du Pentagone qui évoque “un attentat”.

Au moins 13 morts sont confirmés, il y aurait également plusieurs blessés et de nombreux coups de feu.

The moment of an explosion at the #Kabul airport in #Afghanistan. The unknown attackers killed at least 11 people and wounded several others, including three U.S. Soldiers. pic.twitter.com/saa9x1slML

— Bedouin Researcher (@TheBedouinPoet) August 26, 2021