Un feu vert pour le confinement des non-vaccinés en Autriche attendu dimanche

L’Autriche attend le feu vert du parlement dimanche pour un confinement des personnes non vaccinées ou non guéries du Covid-19.

Le chancelier autrichien Alexander Schallenberg a annoncé vendredi 12 novembre qu’il attendait le feu vert du parlement dimanche pour un confinement des personnes non vaccinées ou non guéries du coronavirus au plan national, alors que le pays est confronté à une augmentation rapide des cas.

« L’objectif est clair : nous voulons donner dimanche le feu vert à un confinement national pour les personnes non vaccinées », a déclaré Alexander Schallenberg lors d’une conférence de presse, sans préciser la date de l’entrée en vigueur de la mesure.

JUST IN – Austria to impose nationwide lockdown for the unvaccinated population, Chancellor Schallenberg announces amid « sharply rising infection rates ».

