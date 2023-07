Un homme a été condamné à 10 mois de prison ferme pour avoir volé une cannette de Redbull pendant les émeutes

Sur les réseaux sociaux, ce mardi 4 juillet, circule massivement le court extrait d’un reportage de BFMTV, portant sur le profil des «émeutiers». D’une durée de quelques secondes seulement, on y entend, de manière isolée, une avocate affirmer ceci : «J’ai plaidé pour l’un des dossiers. Mon client n’avait pris qu’une canette de Redbull et il a écopé de dix mois d’emprisonnement ferme.»

10 mois d’emprisonnement ferme pour avoir pris une canette de Redbull lors des émeutes à cela s’ajoute désormais un casier judiciaire🤔 📹 BFM pic.twitter.com/0l8d3V7UO2 — Lucien BLEMOU (@blemoul) July 4, 2023

Cet extrait est issu d’un reportage plus long, diffusé dans la matinée de ce mardi 4 juillet sur la chaîne d’info en continu, portant sur les comparutions immédiates menées à Créteil et à Marseille, dans le contexte des violences urbaines de ces derniers jours. En l’occurrence, l’avocate Camille Bal, qui s’exprime au micro de BFM TV et relate le cas de son client, est inscrite au barreau de Marseille.