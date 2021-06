Échange tendu entre Stéphane, infirmier en réanimation à Marseille, et Dr Robert Sebbag, médecin infectiologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris sur RMC info.

Stéphane, infirmier en réanimation en secteur Covid, est en colère : son hôpital reçoit des vaccinés à 2 doses qui font des formes graves.

Tu n’est pas vacciné et tu ne vas pas le faire ? demande la présentatrice. Jamais de la vie répond Stéphane, « si on m’impose de me faire vacciner, je changerai de métier ! »

« Quand j’entends les médecins parler, je me mets en colère. Parce que quand j’entends des bêtises pareilles, qu’on ne peut pas faire de formes graves étant vacciné alors qu’on reçoit des patients qui ont fait des formes graves alors qu’ils ont eu les 2 doses ça me mets en colère. »

« ça suffit en fait de forcer les soignants à se faire vacciner obligatoirement. Quand on reçoit des patients et quand ils font des formes graves, ils ont souvent des maladies associées. »