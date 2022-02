Un journaliste du CBS affirme que « la guerre en Ukraine est particulièrement mauvaise parce que, contrairement à l’Irak ou à la Syrie, c’est un « pays relativement civilisé »

Un journaliste de CBS a fait le buzz sur twitter après avoir comparé la guerre en Afghanistan, l’Irak ou à la Syrie à l’invasion de l’Ukraine « civilisée ».

Charlie D’Agata, correspondant à l’étranger pour CBS, était en direct de Kiev samedi lorsqu’il a fait ces commentaires.

« Ce n’est pas un endroit, avec tout le respect que je vous dois, comme l’Irak ou l’Afghanistan, où le conflit fait rage depuis des décennies », a-t-il déclaré aux téléspectateurs. « C’est une ville relativement civilisée, relativement européenne – je dois choisir ces mots avec soin aussi – où l’on ne s’attend pas à cela ou à espérer que cela se produise. »

Ces affirmations ont rapidement été reprises par les téléspectateurs, qui ont exprimé leur colère face à l’utilisation du langage de D’Agata.

« This isn’t a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European […] city where you wouldn’t expect that, or hope that it’s going to happen. »#Ukraine #UkraineUnderAttack #Russia pic.twitter.com/roidFWc8XD

— In Context (@incontextmedia) February 26, 2022