Un millionnaire américain prétend avoir trouvé comment rajeunir, voici sa méthode… et ça fait peur

Aux États-Unis, Bryan Johnson, 45 ans, entrepreneur fortuné de la Silicon Valley (Californie), a décidé de consacrer des millions de dollars à un programme visant à ralentir son vieillissement biologique. Sa « cure de jouvence » nommée Blueprint repose sur une hygiène de vie et une alimentation irréprochables, sous la supervision d’une équipe médicale.

Le millionnaire américain Bryan Johnson prétend avoir trouvé sa fontaine de jouvence. Son passeport indique 45 ans, mais son cœur, lui, serait celui d’un homme de 37 ans, sa peau celle d’une personne de 28 ans, et sa condition physique serait équivalente à celle d’un jeune de 18 ans… Cet entrepreneur de la Silicon Valley en Californie a fait fortune en créant notamment une entreprise de paiement en ligne en 2007. Aujourd’hui, il consacre 2 millions de dollars par an (1,81 million d’euros) à son projet Blueprint, lancé en 2021, visant à essayer de réduire son âge biologique. Dans sa luxueuse villa de Los Angeles, il a aménagé une chambre, transformée en clinique médicale, où il passe de nombreuses heures, rapporte la BBC.

Un programme millimétré

Son quotidien est particulièrement astreignant. Le riche quadragénaire se réveille à 5 h du matin, et il se couche à 20 h, après avoir porté pendant deux heures des lunettes bloquant la lumière bleue. Sa chambre est plongée dans le noir complet et son protocole impose qu’il dorme seul, précise Slate.

Il prend deux repas par jour : le premier à 6 h, le second à 11 h. Son alimentation est végétalienne et peu calorique : à base de choux-fleurs, de brocolis cuits à la vapeur, de champignons, de lentilles noires, avec un peu d’huile d’olive. Bien sûr, il ne boit pas d’alcool et évite le sucre.

L’homme s’impose aussi un entraînement sportif quotidien intensif, avec 5 km de course à pied : « Je ne me suis jamais senti aussi bien. Manger des beignets ou de la pizza ne me procure plus aucun plaisir, cela me rend malade », confie-t-il à Radio Canada, qui l’a rencontré.

C’est en effet un changement radical d’hygiène de vie pour cet ancien businessman californien, qui, avant de vendre sa société pour 800 millions de dollars (746 millions d’euros) était stressé, déprimé et en surpoids.

Une batterie de tests et de traitements

Ce n’est pas tout : Bryan Johnson passe tous les jours une batterie de tests et suit des traitements, supervisés par une équipe médicale. Son sang est analysé régulièrement, afin de surveiller l’évolution de son cholestérol, de ses triglycérides, de son niveau de testostérone. Son ouïe, sa capacité pulmonaire, son rythme cardiaque et ses réflexes sont aussi suivis de près. Pour rajeunir sa peau, il se plie régulièrement à des séances de laser.

Bryan Johnson se décrit comme un explorateur du métabolisme humain : « Je fais cela parce que j’ai à cœur l’avenir du genre humain. J’essaie de faire une contribution qui sera digne de mention au XXVᵉ siècle », explique-t-il à Radio Canada.

Néanmoins il n’a pas tout à fait perdu son sens des affaires. Il médiatise son régime millimétré, qu’il partage sur son site internet Blueprint.

D’un point de vue scientifique, sa quête de jeunesse éternelle ne serait pas sans intérêt. « S’il réussit dans quinze ans à démontrer vraiment que ses biomarqueurs de vieillissement sont altérés ou ralentis de façon très claire, comparés à la population en général, ce serait vraiment intéressant, assez unique », estime Francis Rodier, chercheur spécialisé en vieillissement au Centre de recherches du CHUM à Montréal, cité par Radio Canada.

Mais pour rendre cette expérience scientifiquement valide, il faudrait que toute une cohorte de personnes se plie à ce type de régime sur des années. Alors vivre vieux et en bonne santé, pourquoi pas. Encore faut-il accepter de mener une existence dépourvue de tout ce qui fait le sel de la vie.

