Un policier frappe un homme à terre d’un violent coup de pied à la tête

Les vidéos de ce genre se multiplient car la violence policière s’est institutionnalisée en France depuis la période des Gilets jaunes, c’est un fait. N’importe quel autre pays qui se rendrait coupable de tels comportements envers une population civile serait condamné par la communauté internationale. En France, c’est normal, c’est acceptable. Le nombre d’infractions commises par ce policier est assez effrayant car il ne peut trouver aucune excuse dans le fait de frapper un homme à terre d’un violent coup de pied à la tête en arrivant en fin de course ! Ensuite, il continuera sa course en menaçant un autre citoyen et en le tutoyant avec une vulgarité rare. Un tel comportement ne peut être dû qu’à une gestion de la hiérarchie qui va dans ce sens car autrement il ne pourrait jamais se le permettre.

Article R. 434-14 du code de déontologie de la police : « Le policier est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. »

source : Le Libre Penseur