« Un quinquennat du mépris » : Fabrice Di Vizio s’exprime sur Emmanuel Macron

Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste, l’avocat Fabrice Di Vizio s’est épanché sur son appel au « Tout sauf Macron », provoquant nombre de réactions sur les réseaux sociaux.

L’avocat était invité afin de s’exprimer, face à l’ancien premier ministre Manuel Valls, sur ses tweets et la vidéo qu’il a postée sur son compte peu après les résultats. Ce dernier y explique avec véhémence qu’il votera pour Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle, arguant qu’il lui est impensable de donner sa voix à Emmanuel Macron. Il ajoute également que si Jean-Luc Mélenchon avait affronté le président sortant au second tour, c’est pour le leader de La France insoumise qu’il aurait voté.