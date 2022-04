Un rapport du Pentagone affirme que les extraterrestres ont donné des « grossesses inexpliquées »

Selon une énorme base de données de documents du gouvernement américain récemment rendue publique à la suite d’une demande au titre de la loi sur la liberté d’accès à l’information (FOIA), les rencontres avec des ovnis auraient causé à des Américains des brûlures dues aux radiations, des lésions cérébrales et du système nerveux, et même des « grossesses non expliquées ».

Il y a plus de 1 500 pages d’informations liées aux ovnis dans la collection de documents, qui provient du Programme avancé d’identification des menaces aérospatiales (AATIP), un programme clandestin du Département de la Défense des États-Unis qui a opéré de 2007 à 2012.

Les informations n’ont jamais été classées secrètes ou top secrètes à proprement parler, mais elles ont été plus largement connues en 2017 après que l’ancien directeur du programme, Luis Elizondo, a démissionné du Pentagone et révélé au monde entier de multiples vidéos désormais célèbres d’un avion non identifié se déplaçant de manière apparemment inconcevable.

Peu de temps après la révélation de l’existence du PATIA, l’édition américaine du tabloïd britannique The Sun a déposé une demande en vertu de la loi sur la liberté d’information pour obtenir tous les documents relatifs au programme.

Quatre ans plus tard, le 5 avril 2022, la Defense Intelligence Agency (DIA) des États-Unis a accédé à cette demande en fournissant au Sun 1 574 pages d’informations supplémentaires.

Des rapports sur les rencontres avec des ovnis et la biologie humaine figurent parmi les documents trouvés dans le cache, selon The Sun. Des études sur les technologies avancées, comme les capes d’invisibilité, figurent également dans les documents, ainsi que des plans d’exploration et de colonisation de l’espace. L’AATIP a informé The Sun que certains documents n’ont pas été divulgués afin de protéger la vie privée.

The Sun FOIAd the DIA 😲 « The report investigates injuries to « human observers by anomalous advanced aerospace systems ».

And the report warns that such objects may be a « threat to United States interests ». »#ufo #uap #uaptwitter #ufotwitter @Akam1129https://t.co/w2QIo1Kkze — Baptiste Friscourt (@Baptiste_Fri) April 5, 2022

Les effets aigus et subaigus anormaux des champs sur les tissus humains et biologiques sont l’un des points forts du dossier. Des systèmes aérospatiaux sophistiqués et anormaux auraient infligé des blessures à des « observateurs humains », constituant une « menace pour les intérêts américains », selon le rapport. Le document décrit 42 incidents tirés de dossiers médicaux et 300 cas « non publiés » dans lesquels des personnes ont été blessées à la suite de contacts supposés avec des « véhicules anormaux », dont des ovnis. Les recherches indiquent que certaines personnes ont subi des brûlures ou d’autres maladies causées par des radiations électromagnétiques, peut-être provoquées par des « systèmes de propulsion liés à l’énergie. » Des incidents de voitures inhabituelles ont été liés à des lésions cérébrales et nerveuses. Entre 1873 et 1994, le Mutual UFO Network (MUFON), une entité civile à but non lucratif qui examine les rapports d’observation d’ovnis, a dressé une liste des impacts biologiques présumés des observations d’ovnis sur les observateurs humains.