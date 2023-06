Un recruteur de BlackRock révèle comment l’entreprise dirige le monde : « Il faut contrôler le portefeuille du président. »

Dans cette séquence secrètement filmée, un recruteur de BlackRock — la plus grande société de gestion d’actifs au monde — du nom de Serge Varlay révèle comment BlackRock parvient à « diriger le monde ». Ces images ont été enregistrées lors de plusieurs réunions à New York par l’un des journalistes infiltrés exceptionnels d’OMG News.

Alors que BlackRock Inc, qui a récemment acquis une notoriété accrue en raison de ses importantes acquisitions. Selon Serge Varlay, la facilité avec laquelle cette entreprise parvient à agir tient au fait que les gens ne se doutent de rien et que BlackRock préfère rester discret. En effet, lorsque les individus ne sont pas conscients de leurs activités, il leur est plus aisé d’influencer les décisions et les événements à leur avantage. De plus, le recruteur précise que BlackRock ne souhaite pas attirer l’attention sur ses actions, préférant agir en coulisses pour éviter d’être scruté de près.

Serge Varlay a confié au journaliste que BlackRock gérait 20 milliards de dollars dans le monde. Selon lui, ce sont des chiffres incompréhensibles. BlackRock gère plus de 9,5 milliards de dollars d’actifs, soit plus que le PIB de tous les pays du globe, à l’exception des États-Unis et de la Chine.

« Les sénateurs… sont foutrement bon marché – avec 10 000 dollars, vous pouvez acheter un sénateur », a déclaré Varlay dans ce qui est sans doute la description la plus cynique. Voici un extrait sonore :

« Vous pouvez prendre cette putain de somme d’argent et acheter des gens, je travaille pour une société appelée BlackRock… Ce n’est pas le président qui compte, c’est celui qui contrôle le portefeuille du président. Vous pouvez acheter vos candidats. Tout d’abord, il y a les sénateurs, ces gars-là sont foutrement bon marché. Vous avez 10 000 dollars, vous pouvez acheter un sénateur. Je vous donne 500 000 dollars dès maintenant. Peu importe qui gagne, ils sont dans ma poche. »

Serge Varlay ne s’arrête pas là, il continue en décrivant ce que pensent ses partenaires des tragédies de la guerre :

« La guerre en Ukraine est bonne pour les affaires, vous le savez, n’est-ce pas ? La Russie fait exploser les silos à grains de l’Ukraine et le prix du blé va monter en flèche. L’économie ukrainienne est le marché du blé. Le prix du pain augmente, c’est fantastique si vous faites du commerce. La volatilité crée des opportunités de profit… »

Depuis ses révélations explosives, le recruteur de BlackRock, Serge Varlay, a pris une mesure radicale : il a fait disparaître son profil LinkedIn. Quoi qu’il en soit, cette disparition ne fait qu’attiser davantage l’intérêt du public et des médias non-alignés — les mainstream sont encore absents — sur l’affaire BlackRock, mettant en lumière l’ampleur du scandale et l’importance des révélations de Serge Varlay.

OOPS: BlackRock Recruiter Serge Varlay has DELETED his LinkedIn! Before After pic.twitter.com/rG0DDud3SA — O’Keefe Media Group (@OKeefeMedia) June 20, 2023

Source