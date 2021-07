Malgré la réouverture des bars et des restaurants, Fred se retrouve contraint de fermer le sien, estimant impossible le bon contrôle du pass sanitaire des clients.

« Vous allez devoir contrôler les passes sanitaires ? lui demande le présentateur, » alors effectivement je vais devoir faire ça, mais je vais pas pouvoir c’est à dire moralement je vais pas pouvoir trier mes clients c’est impossible pour moi. »

« Je ne vais pas le faire, je ne vais pas faire ! je vais fermer mon restaurant et je vais faire uniquement des ventes à emporter. »

« On me demande à moi restaurateur et à tous les autres et de jouer le rôle de l’état dans mon établissement où on vient prendre du plaisir ce n’est pas possible pour moi, ce n’est pas possible »

« à partir du moment où ça va rentrer en vigueur en l’état c’est à dire où je le risque 45000 euros d’amendes et 1 an de prison et que je suis un bon citoyen contrairement à ce que monsieur Macron a dit, je ne vais pas faire, je ne suis pas vacciné j’ai 39 ans, pour ne pas être taxé d’antivax j’ai pris rendez vous tout de suite pour toute la famille sur Doctolib. »

« Déjà je vais perdre des clients là toute la période où il y aura le pass sanitaire parce que comme les autres il y’en a plein de gens qui sont pas vaccinés et même si tout le monde s’est rué sur Doctolib les gens sont pas vaccinés avant mi septembre […] depuis mardi soir je suis dans une colère noire que personne ne se révolte. »