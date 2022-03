Un sénateur américain exhorte «quelqu’un en Russie» à se «débarrasser» de Vladimir Poutine [VIDEO]

Le sénateur américain Lindsey Graham s’est demandé s’il existait au sein de l’armée russe «un colonel Stauffenberg, en plus efficace», en référence à l’officier allemand auteur d’un attentat à bombe manqué contre Adolf Hitler en 1944.

Le 3 mars, le sénateur républicain de la Caroline du Sud Lindsey Graham a appelé «quelqu’un en Russie» à se «débarrasser» du président Vladimir Poutine pour rendre «un grand service» à la Russie et au reste du monde, alors que l’intervention militaire russe en Ukraine se poursuit. «Quelqu’un en Russie doit mettre les pieds dans le plat […] et se débarrasser de ce type», a affirmé le sénateur républicain lors d’une émission télévisée sur Fox News.

«Y a-t-il un Brutus en Russie ?», s’est interrogé Lindsey Graham, en faisant référence à l’un des assassins de l’empereur romain Jules César. Il s’est également demandé s’il existait au sein de l’armée russe «un colonel Stauffenberg [mais en] plus efficace», une référence cette fois à l’officier allemand Claus von Stauffenberg, auteur d’un attentat à bombe manqué contre Adolf Hitler en 1944. «Vous rendriez un grand service à votre pays et au reste du monde», a-t-il ajouté.

Il a ensuite enfoncé le clou dans une série de tweets, ajoutant que «les seuls qui peuvent arranger ça, ce sont les Russes». «Facile à dire, difficile à faire. À moins que vous ne souhaitiez vivre dans l’obscurité pour le reste de votre vie, être isolé du reste du monde dans une pauvreté abjecte, et vivre dans l’obscurité, vous devez mettre les pieds dans le plat», a-t-il conclu.

The only people who can fix this are the Russian people.

Easy to say, hard to do.

Unless you want to live in darkness for the rest of your life, be isolated from the rest of the world in abject poverty, and live in darkness you need to step up to the plate.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022