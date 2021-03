Une adolescente de 14 ans retrouvée morte noyée dans le Val-d’Oise, la mère de la victime témoigne

Intervenant à la radio pour évoquer la situation sanitaire, un haut-responsable israélien du secteur de la Santé a affirmé qu’un quatrième confinement était possible dans son pays malgré une campagne de vaccination menée tambour battant. Malgré une campagne de vaccination massive, Israël ne serait pas à l’abri d’un quatrième confinement. Cité par The Times of Israël, […] More