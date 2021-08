« Ce que Joe Biden a fait avec l’Afghanistan est mythique. Cela restera comme l’une des plus grandes défaites dans l’histoire américaine », a écrit l’ancien président républicain.

Donald Trump a estimé dimanche que Joe Biden devait démissionner du fait de la victoire des talibans en Afghanistan, mais aussi en raison de la mauvaise gestion des dossiers américains par son successeur à la Maison Blanche.

« Il est temps que Joe Biden, discrédité, démissionne pour avoir permis ce qui s’est produit en Afghanistan, mais aussi en raison de la hausse vertigineuse du Covid, du désastre à la frontière, de la suppression de notre indépendance énergétique et de la paralysie de notre économie », a écrit l’ancien président républicain dans un communiqué.

NEW!

President Donald J. Trump:

« It is time for Joe Biden to resign in disgrace … It shouldn’t be a big deal, because he wasn’t elected legitimately in the first place! »

🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ORNxj5bJXQ

— Liz Harrington (@realLizUSA) August 15, 2021