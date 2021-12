Une étrange structure cubique photographiée sur la face cachée de la Lune

L’agence spatiale chinoise a publié récemment un cliché de la face cachée de la Lune, étudiée par son rover Yutu 2 depuis début 2019, qui intrigue les spécialistes, rapporte Trust my science.

Déjà baptisé « Maison mystère » par l’Agence spatiale chinoise, un objet de forme cubique a été photographié par Yutu 2. Le robot chinois étudie la face cachée de notre satellite depuis son 2019.

C’est dans le cratère lunaire baptisé Von Kármán, où s’est posé Yutu il y a trois ans, que le « cube », de quelques pixels sur la photo, a été repéré. Le rover est d’ores et déjà en train de se rapprocher de l’objet à 80 m de lui pour l’étudier de plus près.

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as « 神秘小屋 » (« mystery house »), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 3, 2021