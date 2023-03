Une étude choquante révèle que 99 % de la population mondiale respire de l’air pollué

Quatre-vingt-dix-neuf pour cent de la population mondiale – pratiquement tout le monde dans le monde entier – est exposée à des polluants atmosphériques nocifs connus sous le nom de PM 2,5, selon une vaste étude récemment publiée dans la revue The Lancet Planetary Health.

À l’inverse, l’étude a révélé que seulement 0,001 % de la population mondiale vit dans des zones où les niveaux de PM 2,5 sont inférieurs au seuil de sécurité recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ce qui représente moins de 0,18 % des terres disponibles sur la planète.

« Presque personne n’est à l’abri de la pollution atmosphérique », a déclaré au Washington Post l’auteur principal de l’étude, Yuming Guo, professeur à l’école de santé publique et de médecine préventive de l’université Monash. « Le résultat surprenant est que presque toutes les régions du monde ont des concentrations annuelles moyennes de PM 2,5 supérieures aux lignes directrices sur la qualité de l’air recommandées par l’Organisation mondiale de la santé.

Les PM 2,5 sont des particules fines de l’air dont la largeur ne dépasse pas 2,5 microns – plus de trente fois plus petites qu’un grain de sable – ce qui leur permet d’envahir facilement nos poumons et notre système sanguin. Le cancer du poumon est une crainte évidente, mais il ne faut pas non plus négliger le potentiel des PM 2,5 à provoquer et à exacerber les maladies cardiaques.

Selon des recherches menées par l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), une exposition aux PM 2,5 aussi brève que quelques heures peut suffire à déclencher « des crises cardiaques et des décès liés à des maladies cardiovasculaires ». L’exposition à long terme peut entraîner « un risque accru de mortalité cardiovasculaire et une diminution de l’espérance de vie ».

En 2021, l’OMS a révisé ses lignes directrices sur la qualité de l’air, ramenant le seuil des PM 2,5 de dix microgrammes par mètre cube à seulement cinq, en réponse aux nouvelles connaissances sur les effets de la pollution de l’air sur le corps humain. L’année suivante, l’agence des Nations unies a mené des recherches similaires à celles de M. Guo et a également constaté que 99 % de la population mondiale était exposée à des niveaux élevés de PM 2,5, dépassant ainsi ses lignes directrices.

Toutefois, contrairement à l’étude de l’OMS, celle de Guo est la première à fournir des informations sur les niveaux quotidiens de particules pernicieuses dans le monde. Son équipe y est parvenue en combinant des données au sol provenant de pays du monde entier, des données météorologiques par satellite, ainsi qu’une « approche innovante d’apprentissage automatique » pour intégrer tous ces éléments, a expliqué M. Guo dans un communiqué de presse.

Son équipe et lui ont constaté que si les niveaux quotidiens ont baissé en Amérique du Nord et en Europe au cours des deux dernières décennies, ils continuent à augmenter dans d’autres régions, notamment en Asie du Sud, en Amérique latine et en Australie.

Les chercheurs ont également constaté que le niveau moyen mondial de PM 2,5 était extrêmement élevé entre 2000 et 2019, avec 32,8 microgrammes par mètre cube, soit plus de six fois le seuil recommandé.

Cette présence alarmante et omniprésente fait écho aux chiffres inquiétants des décès constatés dans d’autres études, comme une étude de 2022 publiée dans The Lancet, qui a déterminé que la pollution atmosphérique était responsable de neuf millions de décès prématurés en 2015.

Malgré ces décès, de nombreux organismes environnementaux dans le monde, dont l’EPA, maintiennent des seuils de PM 2,5 qui dépassent encore ceux de l’OMS.

M. Guo espère qu’avec les informations tirées de son étude, « les décideurs politiques, les responsables de la santé publique et les chercheurs pourront mieux évaluer les effets à court et à long terme de la pollution atmosphérique sur la santé et élaborer des stratégies d’atténuation de la pollution atmosphérique », a-t-il déclaré dans le communiqué de presse.

