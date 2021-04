Une foule sans masque se déchaîne lors d’une fête sauvage dans un parc de Paris

Des centaines de personnes, jeunes pour la plupart, se sont rassemblées spontanément dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris pour une fête techno improvisée peu avant le couvre-feu. Elles ont finalement été dispersées par les services de sécurité.

«Tout le monde s’en bat les couilles !», ont scandé en chœur des dizaines de jeunes massés les uns sur les autres en se déhanchant sur de la musique techno à Paris le 25 avril, comme en témoignent les images du reporter de RT France sur place Charles Baudry.

🔴Plusieurs centaines de personnes présentes aux Buttes-Chaumont où une fête improvisée s’organise. #Paris pic.twitter.com/jjAa0Mgc5K — Charles Baudry (@CharlesBaudry) April 25, 2021

Débutée aux alentours de 18h, cette fête improvisée a pris de l’ampleur quand des enceintes portatives diffusant de la musique électronique ont été allumées dans le parc. Environ 200 personnes y ont participé, selon Charles Baudry.

🔴« TOUT LE MONDE S’EN BAT LES CO***LES ». Des centaines de jeunes dansent sur les Buttes-Chaumont.#Paris #butteschaumont pic.twitter.com/1abdnaNjrc — Charles Baudry (@CharlesBaudry) April 25, 2021

Après plus d’un an de restrictions sanitaires en tout genre, la lassitude se fait de plus en plus ressentir, certains n’hésitant pas à enfreindre les règles sanitaires. Dans la nuit du 24 au 25 avril, la police est ainsi intervenue pour interrompre une fête clandestine réunissant une centaine de personnes à Rouen dans un hangar désaffecté.

Source