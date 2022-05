«Une invasion totalement injustifiée de l’Irak… Je veux dire de l’Ukraine» : le lapsus de George W. Bush

Lors d’un discours à Dallas, l’ancien président des États-Unis a mélangé Ukraine et Irak avant de se confondre en excuses.

Ce mercredi, lors d’un discours à l’institut de Dallas portant son nom, l’ancien président des États-Unis a confondu l’Ukraine et l’Irak.

Critiquant le régime de Vladimir Poutine, George W. Bush a estimé qu’il y avait, en Russie, « une absence de freins et contrepoids » qui avait notamment conduit à « la décision d’un seul homme de lancer une invasion brutale et totalement injustifiée de l’Irak ». Il parlait, évidemment, de l’Ukraine

Réalisant rapidement son erreur, devant un public silencieux, l’ancien président américain s’est repris. « Je veux dire de l’Ukraine. Irak… Enfin bref », a-t-il poursuivi, déclenchant les rires de l’assemblée. Avant de conclure : « j’ai 75 ans ».

[ 🇷🇺 RUSSIE | 🇺🇦 UKRAINE ]

🔸 L’ancien président américain George W. Bush a dénoncé « la décision d’un homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l’Irak », avant de se corriger « je veux dire de l’Ukraine ». pic.twitter.com/5LS2XTdrZA

— (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) May 19, 2022