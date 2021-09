Le virologue Jean-Michel Claverie, connu pour ses propos iconoclastes sur l’épidémie, s’est emporté au micro de Cnews: «Vacciner les enfants pour ne pas avoir à vacciner les 80 ans […] c’est comme demander aux gens qui ne font pas de vélo de porter un casque.»

« L’immunité qui est naturellement acquise par les enfants est de meilleure qualité, elle est plus durable, elle est plus générale, car elle ne repose pas uniquement sur un composant du vaccin, mais sur plein de protéines du virus. Et on l’acquiert au niveau des muqueuses, ce qui est très important pour des maladies respiratoires. »