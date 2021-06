Une panne géante rend inaccessibles de nombreux sites, dont Amazon, Twitch et Le Monde.

Plusieurs sites internet dans le monde, notamment de grands médias tels que le New York Times, Le Monde, la BBC, le Guardian, le Financial Times, ainsi que la plateforme Reddit, étaient inaccessibles le 8 juin vers 12h heure française. Le site du gouvernement britannique gov.uk, qui englobe les ministères et permet d’effectuer de nombreuses démarches liées aux services publics britanniques», était lui aussi inaccessible.

Les sites affichaient des messages tels que «Error 503 Service Unavailable» ou «Connection Failure».

OFFLINE: Reddit, Twitch, CNN, The New York Times, The Guardian, The Financial Times, and many more down.

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 8, 2021