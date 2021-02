Une plainte déposée par Didier Raoult contre l’un de ses détracteurs, docteur en pharmacie

La contre-attaque. Didier Raoult, le professeur de l’IHU de Marseille, par l’intermédiaire de son avocat maître Brice Grazzini, a déposé plainte devant le parquet de Marseille pour « dénonciation calomnieuse ».

Cette plainte vise Karim Ibazatene, lui-même dépositaire d’un signalement contre le professeur Raoult. « Il y a eu une plainte déposée contre Didier Raoult et l’IHU pour les essais menés sur la chloroquine et l’azithromycine qu’il considérait comme hors la loi », rappelle maître Grazzini.

Le plaignant disparaît d’Internet

Cette plainte a été, depuis, classée sans suite par le parquet. Le conseil a pu consulter la procédure pour y voir les investigations menées et surtout le nom de la personne à l’origine du signalement. Une plainte a donc été déposée contre le plaignant, Karim Ibazatene, un docteur en pharmacie, qui peut interroger.

Quelques jours après le dépôt de sa plainte, en avril 2020, il a comme quasi disparu d’Internet. « Tout ce qui relevait de ses relations, de son statut de professeur dans une école, ou d’éléments qui le présentait comme un possible conseil d’industries pharmaceutiques, ont disparu. Les seules choses qui restent, ce sont des gens qui s’interrogent sur ce personnage », souligne maître Grazzini. Il espère désormais que cette plainte découlera sur des investigations à même de déceler les potentielles relations et intérêts que ce docteur aurait pu avoir avec l’industrie pharmaceutique. Et donc à discréditer le professeur Didier Raoult. Cette plainte pourrait même être la première d’une longue série.

Source