in

Didier Raoult persiste et signe. Le Professeur assure que l’hydroxychloroquine permet de « diminuer de 75% le risque de mort ». Le médecin met en avant les résultats de trois études publiées ces quinze derniers jours: « une en Iran sur 28.000 malades, celle que nous venons de soumettre sur 11.000 malades, et une autre en Arabie Saoudite […] More