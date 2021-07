Macron a annoncé lors de son allocution télévisée l’obligation vaccinale contre le Covid-19 pour l’ensemble de ceux qui sont «au contact des personnes fragiles». Les personnes concernées auront jusqu’au 15 septembre pour s’y conformer.

« Je tiens à m’adresser directement à vous après avoir été à votre rencontre et avoir beaucoup consulter. Nous avons réussi à maîtriser l’épidémie avec des résultats incontestables. Je pense aux victimes et à leurs proches bien sûr. Nous avons eu raison de rechercher sans cesse l’équilibre entre protection et liberté. Cette situation maîtrisée c’est le fruit de nos choix. Tous les vaccins disponibles en France nous protègent contre la variant Delta.

Plus nous vaccinons, plus nous éviterons la diffusion du virus. Il faut vacciner un maximum de personnes, partout et tout le temps. Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français.

En fonction de l’évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français, mais je fais le choix de la confiance et j’appelle solennellement tous nos concitoyens non vaccinés à aller se faire vacciner dès aujourd’hui au plus vite.

Quand la science nous offre les moyens de nous protéger, nous devons les utiliser avec confiance dans la raison et dans le progrès. Pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français, car c’est le seul chemin vers le retour à la vie normale.

Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile, la vaccination sera rendue obligatoire sans attente. Pour tous nos compatriotes concernés, ils auront jusqu’au 15 septembre pour se faire vacciner.

A partir du 15 septembre, des contrôles seront opérés et des sanctions seront prises. Neuf millions de doses vous attendent dès aujourd’hui qui n’ont pas encore été injectés et nos commandes continuent d’arriver. Que ce soit donc près de chez vous, sur votre lieu de vacances, avec ou sans rendez vous : faites vous vacciner.

Le passe sanitaire, test négatif ou preuve de vaccination complète va être étendu sur tout le territoire pour les événements réunissant plus de 50 personnes dès le 21 juillet pour tous les plus de 12 ans.

Dès le début du mois d’août, ce passe sera également nécessaire pour entrer dans les bars, restaurants, trains, avions, hôpitaux et dans les Ehpad. Le passe sanitaire sera indispensable pour prendre les avions et les trains pour de longs trajets.

De même, dès le mois d’octobre les tests PCR ne seront plus remboursés si ils ne sont pas demandés par un médecin avec une ordonnance.

Je veux m’adresser enfin à ceux qui vaccinés les premiers, c’est à dire en janvier et février, verront prochainement leur taux d’anticorps baisser, leur immunité diminuée. Je veux ici les rassurer. Dès la rentrée, une campagne de rappel sera mise en place pour vous permettre de bénéficier d’une nouvelle injection selon le même système et dans les mêmes conditions que la où les premières. Les rendez vous pourront être pris dès les premiers jours du mois de septembre.

Dès le 21 juillet, le passe sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra pour accéder à un spectacle, un parc d’attractions, un concert ou un festival avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent.

A partir du début du mois d’août, et cela parce qu’il nous faut faire d’abord voter un texte de loi promulguée, le passe sanitaire s’appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux, qu’ils soient d’ailleurs clients, usagers ou salariés.

En fonction de l’évaluation de la situation, nous nous posons la question de l’extension du passe sanitaire à d’autres activités encore. »