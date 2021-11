URGENT : Le gouvernement chinois appelle la population à faire des réserves de nourriture

Le gouvernement chinois a appelé la population à constituer des réserves de nourriture.

Un avis affiché sur le site internet du ministère du Commerce lundi soir invite «les ménages à stocker une certaine quantité de produits de première nécessité afin de faire face aux besoins quotidiens et aux cas d’urgence». L’avis ne précise pas la raison.

« Dès que cette nouvelle est sortie, toutes les personnes âgées près de chez moi sont devenues folles en faisant des achats de panique au supermarché », a écrit un utilisateur sur Weibo, le site chinois de type Twitter.

Les médias locaux ont également publié récemment des listes de produits qu’il est recommandé de stocker chez soi, notamment des biscuits et des nouilles instantanées, des vitamines, des radios et des lampes de poche.

La réaction du public a obligé les médias d’État à tenter mardi d’apaiser les craintes et de clarifier la déclaration du ministère.

L’Economic Daily, un journal soutenu par le Parti communiste, a dit aux internautes de ne pas avoir « une imagination trop débordante » et que l’objectif de la directive était de s’assurer que les citoyens ne soient pas pris au dépourvu en cas de confinement dans leur région.

