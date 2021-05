Les sirènes d’alerte ont été déclenchées à Tel Aviv alors que des dizaines de roquettes ont été tirées en direction de la ville. Le Hamas affirme avoir lancé plus d’une centaine de roquettes.

#BREAKING : ROCKET ATTACK ACROSS ALL CENTRAL ISRAEL pic.twitter.com/kYIh2eRb6N

De multiples impacts signalés dans le centre d’Israël

le système anti-missile Dôme de fer essaie d’intercepter les missiles :

Another video from Central #Israel showing the Iron Dome systems at work. pic.twitter.com/5JpDkyI6b0

