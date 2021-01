URGENT: Le Kremlin accuse l’administration Biden d’interférer dans les « affaires intérieures »de la Russie

Le Kremlin a accusé ce dimanche 24 janvier les États-Unis d’interférer dans les « affaires intérieures »de la Russie, en dénonçant un communiqué de l’ambassade américaine à Moscou publié à la veille des manifestations de protestation en Russie pour exiger la libération de l’opposant Alexeï Navalny.

La représentation diplomatique américaine avait appelé sur son site les Américains à ne pas se rendre à ces rassemblements samedi, précisant les lieux où ils se déroulaient.

Ces publications «constituent indirectement une ingérence absolue dans nos affaires intérieures», a réagi dimanche le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par l’agence de presse Interfax.

JUST IN – Kremlin accuses Biden administration of interfering in Russia’s « domestic affairs » amid #Navalny protests that erupted yesterday (AFP)

