URGENT : Les Etats-Unis pensent que Poutine aurait décidé d’envahir l’Ukraine très prochainement

Le président américain Joe Biden a appelé jeudi les citoyens américains à quitter l’Ukraine « maintenant » en raison du risque accru d’une invasion russe, en avertissant que la situation pouvait « vite s’emballer ».

« Les choses pourraient vite s’emballer », a mis en garde le président américain Joe Biden dans une interview à la chaîne NBC. Il a répété qu’il n’enverrait pas de soldats sur le terrain en Ukraine, même pour évacuer des Américains dans l’hypothèse d’une invasion russe, car cela pourrait déclencher « une guerre mondiale ».

« Quand les Américains et les Russes commencent à se tirer dessus, nous sommes dans un monde très différent », a-t-il affirmé. « Les citoyens américains devraient partir, ils devraient partir maintenant. » Le Royaume unis La Norvège et Israël ont eu aussi appelé leur citoyens à quitter l’Ukraine.

Les États-Unis pensent que le président russe Vladimir Poutine a décidé d’envahir l’Ukraine et a communiqué cette décision à l’armée russe.

NEW: The US believes Russian President Vladimir Putin has decided to invade Ukraine, and has communicated that decision to the Russian military, three Western and defense officials tell me.

NEWS: The U.S. and its allies have new intelligence that suggests Russia could launch an attack on Ukraine even before the end of the Olympics, multiple sources familiar with the matter tell CNN. Previous assessments had suggested movement was unlikely until after the Olympics.

