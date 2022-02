URGENT : Poutine va décider aujourd’hui s’il reconnaît les Républiques du Donbass

Les chefs des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk se sont adressés ce 21 février au Président russe, demandant de reconnaître l’indépendance de leurs régions.

Vladimir Poutine a souligné que le Conseil de sécurité de Russie discutait de la question de la reconnaissance de l’indépendance des deux territoires séparatistes de l’est de l’Ukraine, et non de leur intégration à la Fédération de Russie.

Clôturant le conseil de sécurité, Vladimir Poutine a déclaré qu’il déciderait «aujourd’hui» s’il reconnaît l’indépendance des républiques autoproclamées d’Ukraine.

#BREAKING Putin says to decide ‘today’ on recognising independence of east Ukraine rebel republics pic.twitter.com/xU2fTkesyZ

