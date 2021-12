Vers le contrôle de l’humanité entière ?

par Pascal Sacré.

Je ne suis pas médium, je ne suis pas devin. Il faut d’ailleurs faire attention à ce que l’on dit, car cela peut influencer autrui dans un mauvais sens pour lui, ou même faire advenir ce que nous redoutions, cela s’appelle « prophétie auto-réalisatrice ». Cette connaissance pourrait induire un genre de paralysie : ne plus oser rien dire, rien faire, autre facette du même mal.

Les gens disent qu’il faut des leaders parce qu’il y a des suiveurs. Je dis que s’il n’y avait pas de leaders, il n’y aurait plus de suiveurs. Cette idée : « leaders sont nécessaires », est le mensonge injecté dans la tête des gens pour que les premiers gardent leur domination sur les seconds.

Je pense qu’il y a une intuition pure au plus profond de chacun d’entre nous, un peu comme un diamant indestructible.

Tout est fait, depuis que des personnes tentent de contrôler l’humanité entière, et cela fait longtemps, en particulier en ces temps de folie normalisée, pour que nous soyons déconnectés de cette intuition qui nous tient éveillé, raisonné et lié à la Vérité, sans besoin de personne d’autre pour savoir ce qu’il faut faire, quand et comment.

Pour cela, « Ils » (masculin et féminin) utilisent à un niveau jamais égalé, car mondialisé, la peur, la confusion, la colère, la culpabilité, la bêtise et tous les biais cognitifs possibles.

Et oui, la complexité du cerveau humain implique également sa fragilité, un peu à la manière du Titanic, réputé insubmersible et pourtant… C’est justement cette certitude qui l’a amené à sa perte, lui faisant baisser sa garde, perdre toute notion du Réel.

Le Réel est le Réel, qu’importent tous les « fact-checkers », tous les experts asservis au Pouvoir, toutes les émissions de debunking du monde, le Réel est le Réel et il est un fait que des milliers de « modifiés » meurent en ce moment, dans le monde, des suites de leur « modification ».

Tout le monde peut le nier comme une femme trompée peut longtemps nier que son mari la trompe, le Réel reste qu’elle est trompée.

Le Réel est que modifier des enfants qui n’ont rien à craindre de ce qui est utilisé pour justifier leur modification, dans le but de protéger des gens que la modification seule devrait protéger, est SACRIFIER la jeunesse sur l’autel d’un despotisme qui n’a rien d’éclairé.

Encore une fois, on peut longtemps nier la réalité (Titanic), elle se rappelle brutalement à nous, que nous le voulions ou non.

Mettre des lunettes de soleil ne fait pas disparaître le soleil.

Bref, je ne suis pas un médium, ni un devin.

Je tente juste de rester connecté à mon intuition pure et vraie, malgré le brouillard, la fumée et le bruit de plus en plus fort et cacophonique de ceux qui veulent nous entraîner dans la guerre (civile ou autre) et leur folie.

Et je vous dis :

Ne comptez sur personne d’autre que vous.

Les diamants s’uniront, se reconnaîtront et s’allieront sans besoin d’intermédiaire ni de leader.

Connectez-vous à votre intuition intérieure, encore pure si vous avez résisté à la « modification ».

Dans ce bocal placé sur plaque chauffante, soyez le poisson à l’écart, qui regarde toute cette agitation de ses yeux mi-clos, se concentre sur sa respiration et sur son calme intérieur.

Soyez comme l’archer qui bande doucement ses muscles et ne tire qu’au moment le plus parfait.

Ne vous laissez pas entraîner, par personne, surtout pas ces leaders qui séparent et vous chauffent, utilisent la colère et la frustration pour vous entraîner.

Tout en bouillonnant, restez calme.

Centré.

Connecté.

Les diamants se reconnaitront.

Et quand ce sera le moment, d’une énergie accumulée de l’intérieur de vous et de vous seul, vous agirez.

source : https://fr.sott.net