« Le dérèglement climatique met en danger le marché des pâtes alimentaires », s’inquiètent les fabricants, qui font appel aux pouvoirs publics.

Les fabricants français de pâtes alimentaires ont alerté lundi sur une pénurie à venir de blé dur, provoquée par des problèmes climatiques au Canada et en Europe, appelant les pouvoirs publics à la rescousse. « Le dérèglement climatique met en danger le marché des pâtes alimentaires », ont ainsi prévenu le Sifpaf (Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France) et le CFSI (Comité français de la semoulerie industrielle), dans un communiqué conjoint diffusé lundi soir.

En cause, « des pluies beaucoup trop abondantes en Europe et une sécheresse sans précédent au Canada », qui conduisent à une « pénurie de blé dur, seule matière première des pâtes alimentaires, et à la flambée historique des prix mondiaux », ont-ils indiqué. Le Canada, touché cet été par une vague de chaleur d’une intensité exceptionnelle, est le premier pays producteur de blé dur, dont il représente à lui seul les deux tiers du commerce mondial.

