Victoire de la Banque Macron au premier tour de l’élection présidentielle 2022

Qu’il commence par s’occuper de la sienne, et après on verra pour celle des autres. https://t.co/endJyxnl0W — Pr.Bad Mother Fucker (@Very_Bad_Mo_Fo) April 9, 2022

Hum, raclement de gorge, haussement de sourcils : 10,5 millions de Français auraient voté pour la paupérisation et la répression de 57 millions d’autres. C’est ce que nous disent le ministère de l’Intérieur, qui dépend de l’Élysée et qui comptabilise avec honnêteté et transparence les votes, et la presse, qui reprend ces chiffres sans sourciller et qui dépend aussi de l’Élysée.

⚡🇨🇵FLASH – Selon un sondage Elabe, Jean-Luc #Mélenchon a obtenu la faveur des 18-34 ans. Marine Le Pen ressort en tête chez les 35-64 ans. Enfin, Emmanuel #Macron a été plébiscité par les plus de 65 ans, seul électorat à être favorable à la #retraite…à 65 ans ! — Brèves de presse (@Brevesdepresse) April 10, 2022

Et voici maintenant un découpage plus précis par génération et par CSP :

Autre indication importante : l’analyse sociologique du vote par électorat (à partir de la dernière enquête @CEVIPOF–@j_jaures–@IpsosFrance). L’#abstention est le « premier parti de France » pour toutes les catégories socioprofessionnelles, à l’exception des retraités. pic.twitter.com/8lFhZOvwZT — CEVIPOF Sciences Po (@CEVIPOF) April 10, 2022

C’est l’originalité du pouvoir français : il n’a pas d’opposition réelle. Nous ne sommes donc pas dans une démocratie, sinon une post-démocratie. Dans ce contexte spécial, des millions de Français introuvables (ou cachés chez eux, par peur des réactions du peuple) ont choisi de reconduire, ou presque, le président sortant, qui a pourtant maltraité le pays.

Ces électeurs fantômes planent, comme un parfum de fraude, sur ce premier tour.

Ceux qui vont s’abstenir vont faire élire Macron. Parce que les vieux, eux, ne s’abstiennent pas, et ils votent presque tous Macron, comme leur suggère leur télé, toute la journée. Si « le démon » est celui qui divise, la procédure de l’élection est littéralement démoniaque. — Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) April 10, 2022

Mais si ça se trouve, comme le démontre le découpage sociologique du vote, ce sont bien les plus de 65 ans qui ont porté – à bout de bras tremblants multipiquouzés – le sortant à la première place. Macron serait donc le président du 3e et du 4e âge. Pourtant, sous son premier régime, sous Macron I, les plus de 65 ans ont souffert, physiquement et matériellement, et les plus de 80 ans ont énormément souffert, puisque nous en avons perdu beaucoup, surtout dans les Ehpad, avec le Rivotril prescrit par le pouvoir, le Pr Perronne en a même fait un livre accablant.

Macron fait le meilleur score d’un président sortant depuis 1988, alors qu’il a détruit la France, qu’il a saccagé la démocratie. Avec les affaires Alstom, Mckinsey, la gestion sanitaire IMMONDE. Il fait 5% de plus qu’en 2017.

Soyons honnête, c’est juste IMPOSSIBLE. — Matou Cosmique (@MatouCosmique) April 10, 2022

Ceux qui hurlent à l’impossible vote pro-Macron doivent donc se faire une raison, et puis ce score est invérifiable, ce n’est pas Darmanin qui mettra tout sur la table. Darmanin est le résultat d’une négociation entre les forces sarkozystes et les forces macronistes, le premier dirigeant toujours la droite en sous-main, tout en étant sous le coup de graves condamnations (Libye, fraude), le second jouant avec la faiblesse du premier, tout en ayant besoin de sa neutralité, rapport à ses propres turpitudes (fraude, Alstom).

Pour ce qui est du résultat presque final du vote du 10 avril 2022, nous en sommes là :

Mise à jour, les résultats pour le 1er tour, 95% des votes, il reste encore 1.6 million de voix. 816 233 d’écart. C’est statistiquement plié pour Mélenchon sauf surprise. pic.twitter.com/82h9E7T4o4 — Restitutor Orientis (@RestitutorOrien) April 10, 2022

Ségolène engueule la gauche anti-Mélenchon

Jean Luc Mélenchon a fait honneur à la belle politique par sa campagne et son discours. Jadot Roussel Hidalgo, en dessous des 5 % appellent au barrage à MLP? Ils pouvaient le faire par l’union en se retirant Honte à eux, à leur égo. « Des nains »aurait dit François Mitterrand pic.twitter.com/V9k0MVVFIf — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) April 10, 2022

Zemmour se désiste pour Marine

<< Je suis déterminé à poursuivre le combat et je ne me tromperai pas d’adversaire. C’est la raison pour laquelle j’appelle à voter pour Marine Le Pen. Il y a quelque-chose de beaucoup plus grand que nous : la France. >> #ToutsaufMacron #Zemmour #electionpresidentielle2022 pic.twitter.com/OaSqZJ7x1v — Doc Alex 🌿🌿 (@patriotepharma) April 10, 2022

Et maintenant, partout dans la presse en faillite morale et financière, place à deux semaines de shitstorm antifasciste !

