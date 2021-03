« On nous a présenté un produit en disant vaccin. Mais l’injection ARN du code d’un virus, ce n’est pas du tout ça. » Différences entre un vaccin et le traitement génétique Pfizer Explication par Alexandra Henrion Caude : « On nous a présenté un produit en disant #vaccin. Mais l’injection ARN du code d’un virus, ce n’est […] More