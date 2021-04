[VIDEO] Amazon Go, le magasin sans caisse avec QR Code obligatoire

Amazon a ouvert des magasins Amazon Go à travers les États-Unis et a maintenant lancé un magasin au Royaume-Uni , sous la marque Amazon Fresh.

Tous ont une chose en commun: contrairement à la plupart des magasins, il ny a pas de caissiers. Vous entrez, choisissez ce que vous voulez et sortez.

La technologie « Just Walk Out Shopping » semble identique aux magasins précédents : des bornes à l’entrée où le visiteur doit s’identifier via l’application dédiée et son QRCode, puis des caméras aériennes dotées d’une solution de vision par ordinateur combinées à la géolocalisation par smartphone afin de suivre les déplacements des clients et les flux de produits.

Le client sort ensuite sans passer par la caisse et sans avoir scanné ses achats, et reçoit sa facture sur son smartphone, flippant non ?