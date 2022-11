[VIDEO] Au Texas, collision entre avions de la Seconde Guerre lors d’un spectacle aérien

Deux avions de la Seconde Guerre mondiale se sont percutés et ont heurté le sol lors d’un show aérien samedi à Dallas, ont annoncé les autorités américaines qui ne disposent pas encore de bilan des victimes.

Un bombardier Boeing B-17 Flying Fortress, et un chasseur Bell P-63 KingCobra se sont heurtés en vol vers 13h20 (19h20 GMT), a déclaré le régulateur de l’aviation (FAA) dans un communiqué.

Boeing B-17 Flying Fortress involved in a midair collision with another aircraft at an Airshow in Dallas. No information has been released on the status of the pilots, or whether any injuries were reported from falling debris. https://t.co/I0iScIWxmd pic.twitter.com/XBnR9ofL6U

