Luc Ferry s’est montré extrêmement en colère contre les gens qui pensent qu’il a une retraite de Ministre.

« Ma retraite de ministre ? Il n’y a rien du tout ! Non seulement je n’ai pas de retraite de ministre ! Mais je cotise moi même ! », a-t-il d’abord déclaré. « J’ai ma retraite de prof d’université : 3000 euros, et j’ai mes droits d’auteur. Et je dois avoir aussi une retraite du Conseil Economique et Social, qui doit être de 800 euros, je ne veux pas dire de bêtise » (…)

🚨Luc Ferry sur Non Stop People🚨 « Avec 3000 euros je n’arrive évidemment pas à vivre ! » pic.twitter.com/CI1XiytZqp — BalanceTonMedia (@BalanceTonMedia) May 5, 2021

