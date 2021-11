[VIDEO] Ce jeune normalien anéantit le pass sanitaire face à une élue LREM et 3 journalistes

L’auteur Nathan Devers était l’invité de l’émission «L’Heure des pros» diffusée ce vendredi 6 août 2021 sur CNews.

Nathan Devers évoqué les mesures sanitaires prises pour faire face à la flambée du variant Delta. La question de l’obligation vaccinale et le pass sanitaire ont été débattus autour de la table.

«Il n’y a pas eu de consultation des Français»

«C’est tout à fait normal qu’il y ait des gens qui n’aient pas envie de se soumettre à cette logique du passe sanitaire.»

«Comme vous l’avez dit, il n’y a pas eu d’élections, il n’y a pas eu de référendum, il n’y a pas eu de consultation des Français. Il y a des sondages, peut-être que les Français sont majoritaires, Je ne remets pas forcément en question ces sondages. Mais qu’il y ait des gens qui soient contre, c’est tout à fait normal. Je pense qu’avec le temps, il y en aura de plus en plus.»

«C’est la pratique du nudge, c’est-à-dire le harcèlement incitatif»

«Parce que c’est une sorte de cheval de Troie. Ça veut dire que là, on est en train d’ouvrir la porte à une restriction des libertés et ça ouvre une boîte de Pandore vers d’autres situations qui peuvent s’aggraver de plus en plus. Et juste une chose, puisqu’on parlait tout à l’heure de la différence entre incitation et obligation. Quoi qu’en dise le gouvernement, ce passe sanitaire est une incitation à se faire vacciner. Il obéit à une logique néo-libérale, c’est-à-dire d’un Etat très fort qui se comporte comme une entreprise. Avec des méthodes, non pas des méthodes politiques de souveraineté avec une loi, mais des méthodes d’entreprises. Et plus précisément, c’est la pratique du nudge. Le nudge, c’est-à-dire le harcèlement incitatif.»