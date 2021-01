Stéphanie Bataille, la fille du comédien Étienne Draber, raconte ce mardi sur LCI comment son père, admis pour une opération, est décédé des suites du Covid-19, contracté à l’hôpital.

Son père, l’acteur âgé de 81 ans, se retrouve isolé dans une unité Covid avec pour interdiction de voir sa famille. Son état se dégrade malgré une amélioration passagère. « Je dis que j’aimerais le voir », raconte Stéphanie Bataille. « On me répond : ‘Ah non, vous ne verrez qu’au dernier moment.’ Déjà, ça, c’est très dur à entendre… » https://lesmoutonsrebelles.com/wp-content/uploads/2021/01/D3lWV_KDF15qlPyk.mp4

« On m’a dit : ‘Vous ne le verrez plus »

Une situation intolérable pour la comédienne, qui s’en prend au patron de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) : « Quand M. Martin Hirsch ose me dire que j’aurai pu voir mon père, non ce n’est pas vrai. On n’a pas le droit d’entrer en unité Covid. Et mon père me/nous réclamait. Il nous disait à travers l’écran, ‘Sortez-moi de là, je vais crever.’ Il sentait qu’il partait, car il avait ce manque de nous, et nous, on avait ce manque de lui. » Son père décède finalement le 11 janvier.