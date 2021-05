La députée La France Insoumise Danièle Obono était invitée ce jeudi à débattre sur la colonisation israélienne en Palestine occupée sur la chaîne israélienne i24News.

Face à elle un invité a assimilé La France Insoumise à un parti antisémite : l’élue a alors décidé de quitter le plateau.

« Je crois que vous devriez rebaptiser, madame, votre parti non pas la France insoumise mais la « France soumise aux islamistes ». Je crois que ça conviendrait mieux à votre politique. Je le dis en tant qu’homme de gauche, je ne crois pas que vous compreniez très bien ce qu’il se passe ici en Israël. Vous représentez un parti qui n’est pas antisioniste, mais qui est carrément un parti – je le dis et je n’ai pas peur des mots, je ne mâcherai pas mes mots ce soir – un parti antisémite, et je vais vous dire pourquoi… »

Incident en direct: La députée LFI Danièle Obono @Deputee_Obono quitte le plateau d’i24NEWS pic.twitter.com/OZEktxvjEl — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) May 20, 2021

Un provocateur haineux, toxique. J’ai juste pas son temps. J’ai enlevé mon corps de ce plateau glauque et je garde mon énergie pour continuer la lutte de solidarité avec le peuple palestinien. https://t.co/GWEnw9g2g6 — Députée Obono (@Deputee_Obono) May 20, 2021