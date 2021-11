[VIDEO] Donald Trump : « Le Congrès était totalement contrôlé par Israël »

L’ancien président américain Donald Trump a affirmé la semaine dernière qu’Israël « possédait littéralement le Congrès » jusqu’à il y a environ dix ans, alors qu’aujourd’hui, « c’est presque le contraire. »

Il a fait ces remarques lors d’une interview radio avec l’animateur de talk-show conservateur Ari Hoffman.

« Le plus grand changement que j’ai vu au Congrès est qu’Israël possédait littéralement le Congrès – vous comprenez cela – il y a 10 ans, 15 ans. Et c’était si puissant. C’était si puissant. Et aujourd’hui, c’est presque le contraire », a déclaré Trump.

« Vous avez entre AOC (Rep. Alexandria Ocasio-Cortez) et [Rep. Ilhan] Omar – et ces gens qui détestent Israël. Ils le détestent avec passion – ils contrôlent le Congrès, et Israël n’est plus une force au Congrès. Je veux dire, c’est tout simplement incroyable. Je n’ai jamais vu un tel changement », a-t-il poursuivi.