[VIDEO] Dr Fouché dézingue un journaliste de CNEWS à propos du vaccin Pfizer

Le Dr Louis Fouché, médecin anesthésiste-réanimateur à l’hôpital de la Conception à Marseille, était l’invité de CNews.

« Je veux essayer de visser quelque chose dans votre crâne, il y’a 2 principes fondamentaux de la médecine qui datte d’Hippocrate. Le premier c’est d’abord ne pas nuire « Primum non nocere« , et le deuxième c’est de peser la balance des bénéfices et des risques. »