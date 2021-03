[VIDEO] Elisabeth Moreno assimile Napoléon à “un des plus grands misogynes” de l’Histoire

Dimanche 7 mars, Elisabeth Moreno, ministre de l’égalité et de la diversité, était l’invitée du Grand Jury RTL – LCI – Le Figaro. Interrogée sur les commémorations à venir de la mort de Napoléon, la ministre s’est montrée plus que dubitative.

Napoléon était « l’un des plus grands misogynes » et « a rétabli l’esclavage », a-t-elle expliqué en laissant s’échapper un rire. Elle a ensuite ajouté « et en même temps c’était un grand homme de l’Histoire française ». « La vie n’est pas toute noire ou toute blanche », a-t-elle ajouté. S’associera-t-elle de bonne grâce aux commémorations ? « Il ne faut pas exagérer », a-t-elle répondu en précisant qu’elle « s’associera à ce que fait le gouvernement ».