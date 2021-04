[VIDEO] En Turquie, Ursula von der Leyen privée de chaise lors d’une réunion avec Erdogan

La présidente de la Commission européenne s’est dite «surprise» d’avoir été installée en retrait du Président turc et du président du Conseil européen lors de leur rencontre en Turquie. Elle a demandé à son équipe d’obtenir des éclaircissements sur l’incident protocolaire.

Ursula von der Leyen et Charles Michel étaient en visite officielle en Turquie le 6 avril où ils ont rencontré Recep Tayyip Erdogan.

Dans plusieurs vidéos relayées sur les réseaux sociaux, il apparaît que seulement deux chaises sont disposées au centre de la salle où se tient la réunion, encadrées de deux canapés. Après avoir posé pour une photo, Charles Michel et Recep Tayyip Erdogan se sont assis dans les deux fauteuils, laissant Ursula von der Leyen visiblement perplexe. On peut ainsi l’entendre exprimer un « hum » interrogatif.

« Ehm » is the new term for « that’s not how EU-Turkey relationship should be ». #GiveHerASeat #EU #Turkey #womensrights pic.twitter.com/vGVFutDu0S

— Sergey Lagodinsky (@SLagodinsky) April 6, 2021