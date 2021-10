Ce matin, Eric Zemmour était l’invité de Pascal Praud dans “L’heure des pros” sur CNews. Sur le plateau, l’écrivain s’en est pris vivement à Bernard-Henri Lévy après les propos qu’il a tenus contre lui dans le magazine “Le Point” dans un article intitulé “Ce que Zemmour fait au nom juif”.

“Il m’assigne à résidence ethnique et religieuse. Il dit que je suis un Juif et que je ne dois pas me comporter comme cela. Je me considère comme un citoyen français. Le peuple français que j’aime, je pense qu’il est en danger de mort. Je veux le sauver que ça lui plaise ou non. Que je sois juif ou non. Monsieur Bernard-Henri Lévy fait du communautarisme”, a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : “Je vais vous dire ce qu’il est. C’est très simple : depuis quarante ans qu’il a écrit ‘L’idéologie française’, il est un traitre. Il est la figure absolue du traitre. Il est la personne qui dénonce et culpabilise les Français depuis quarante ans”.

“Son engagement c’est toujours contre la France. Son internationalisme est toujours anti-Français (…) Non seulement, c’est un traitre qui est contre la France mais aussi c’est le plus grand fabricant d’antisémitisme qui soit au monde. Je persiste et signe”, a conclu Eric Zemmour.