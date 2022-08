[VIDEO] France contraire : Franjo se paie France Inter dans un nouveau sketch hilarant et corrosif

France contraire : L’humoriste Franjo est sans doute l’un des meilleurs de sa génération à l’heure actuelle. Parce que sachant faire rire sur des sujets d’actualité. Parce qu’impertinent, et visiblement imperméable aux volontés de certains de le diaboliser, comme d’autres avant lui. Il rappelle aussi, notamment au service public, que le rôle d’un humoriste est de faire rire, de tout, sur tout, et pas d’être un moraliste aigri ne vivant que de l’argent public.

Avec France contraire, ce dernier se paie France Inter, globalement le service public et sa machine à propagande et à diabolisation. Hilarant. Et corrosif.

4ème des tendances Youtube du moment.

Source : Breizh-info.com,