[VIDEO] « Il faut arrêter de raconter des histoires »: Face à face tendu entre un jeune et Marine Le Pen

Lors de sa visite, Marine Le Pen a été interpellée par un jeune de la ville. « Il y a des choses positives. Le matin, quand je me réveille, il n’y a pas que des tirs de mortiers. D’un côté, les policiers font des bavures policières, après on n’en parle pas de ça », a dénoncé le jeune homme.

Réponse de la candidate du RN à la présidentielle 2022 : « C’est parce que les policiers rentrent dans la cité que nous nous défendons… ». « Peut-être, ce n’est pas à cause de ça les mortiers. Les bavures policières, on ne parle pas de ça », a réagi son interlocuteur.

« Et les bavures des pompiers c’est quoi alors ? Pourquoi on attaque aussi les pompiers ? Il faut arrêter de raconter des histoires ! On a vu les gens qui témoignent et qui disent ‘on a organisé un guet-apens pour faire venir les pompiers et pour pouvoir les attaquer avec des cocktails molotov' », a continué Marine Le Pen