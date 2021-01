[VIDEO] Incendie en cours chez le plus grand fabricant de vaccins au monde, en Inde

Un incendie s’est déclaré, pour une cause inconnue, au Serum institute de Pune, en Inde, qui produit notamment des vaccins d’AstraZeneca contre le Covid. La production de vaccins anti-coronavirus ne serait néanmoins pas affectée.

Le laboratoire pharmaceutique Serum Institute of India est touché par un incendie ce 21 janvier. Selon Reuters, le site où un vaccin contre le Covid-19 est produit n’a pas été atteint.

Les chaînes de télévision indiennes montraient un énorme nuage de fumée grise au-dessus du site de Serum Institute of India, à Pune (ouest) où sont produites actuellement des millions de doses du vaccin contre le coronavirus Covishield, développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford.

Inde : On signale un incendie chez le plus grand fabricant de vaccins au monde, au Serum Institute de Corona, à Pune. Les circonstances restent à préciser.

JUST IN – Fire breaks out at India's #Serum Institute, the world's biggest vaccine maker.

