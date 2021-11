[VIDEO] Jean Castex pique une crise en pleine Assemblée suite aux critiques d’un député

Jean Castex pique une crise suite aux critiques du député Stéphane Viry lors de la séance publique à l’Assemblée nationale ce mardi 16 novembre 2021.

Lors des questions au gouvernement, l’intervention du député de la première circonscription des Vosges, Stéphane Viry , a totalement rendu fou le Premier ministre Jean Castex.

Les raisons ? Une question au cours de laquelle le député vosgien Les Républicains accusait la majorité de tous les maux de l’hôpital, prenant en exemple « la réforme creuse de la santé 2022, un pacte refondation des urgences qui n’a abouti à rien, un Ségur de la déception ». Avant de questionner : « Quelle réforme technocratique allez-nous encore nous proposer avant de recentrer la santé sur l’humain ? »

Jean Castex, dans un long monologue, pique une crise, défendant le bilan du gouvernement et appelant l’opposition à l’« humilité ». Celui-ci n’a pas hésité à rappeler l’évolution du numerus clausus. « On avait en 2017 un numerus clausus inférieur à 1972, alors même que la population française a augmenté, que la population a vieilli. Ça veut dire Monsieur le député que nous devons être humbles, car nous sommes collectivement responsables de cette situation et vos accusations ne sont pas dignes. »